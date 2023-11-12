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1-2-3-4-5 çocuğunuz varsa 5.500 TL hesaba yatıyor! PTT aracılığıyla alabilirsiniz!

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik destek hizmetleri sunuyor.

1-2-3-4-5 çocuğunuz varsa 5.500 TL hesaba yatıyor! PTT aracılığıyla alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 14:44

Bu destekler, çocuklu ailelerin avantajlı bir şekilde yararlanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. PTT, bu desteklerin dağıtımında önemli bir rol oynayarak kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte çocuklu ailelere sunulan destek ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar:

PTT Aracılığıyla 600 TL Destek Ödemesi

PTT aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda ailelerin hesaplarına 600 TL yatırılıyor. Ancak, bu kampanyadan yararlanmak için vatandaşların belirlenen süreçte başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında onaylanan kişilere 600 TL tutarında destek ödemesi sunuluyor.

5500 TL'lik Devlet Desteği

2015 yılında yürürlüğe giren bir kanun çerçevesinde, çocuklu ailelere devlet tarafından 5500 TL destek ödemesi sağlanıyor. Bu destek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sunulan olanaklar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Aileler, sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak bu destekten yararlanabiliyorlar.

15 Mayıs 2015 Sonrası Doğum Yapan Anneler İçin Destek

15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm anneler, bu destekten faydalanabiliyorlar. Başvurular, günümüzde e-devlet platformları üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru sonrasında olumlu sonuç alan aileler, PTT şubelerinden ödemelerini alabiliyorlar.

Çocuk Başına Ödeme Yapılıyor

Bakanlık tarafından sunulan kampanyada, ailelere çocuk başına ücret ödemesi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üç çocuklu ailelere 600 TL destek ödemesi yapılıyor. T.C. vatandaşı olmayan ancak mavi kart sahibi olan kişiler de bu destekten yararlanabiliyor. Başvuru için annenin bizzat başvuru yapması gerekmekte ve ölü doğum durumlarında bu destekten yararlanılamamaktadır.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Çocuklu ailelere sunulan bu destek programına başvuru yapmak isteyen annelerin, başvuru sürecinde bazı belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Bu belgeler arasında anne ve çocukların kimlik belgeleri, ikametgah bilgileri ve doğum raporları bulunmaktadır. Başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için bu belgelerin tam olması önem taşıyor.

Kimler Başvurabilir?

Bu destek programına başvuru yapabilmek için annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, çocukların da annenin üzerine kayıtlı olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Bu şartları taşıyan tüm anneler, destek programına başvuru yapabilirler.

 

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