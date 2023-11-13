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0.69 kredi müjdesiyle konut satışı başladı mı?

Yeni Evim Projesi, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren bir fırsat sunuyor. Bu proje, özellikle yeni konutlar için geçerli olup, konut sahibi olmayan kişilere düşük faiz oranları ile kredi imkanı tanıyor.

0.69 kredi müjdesiyle konut satışı başladı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 16:13

Bu kapsamda, 0.69 başlangıç faiz oranıyla sunulan konut kredileri, orta gelir grubundaki bireyler için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

0.69 Kredi Şartları: Kimler Faydalanabilir?

Yeni Evim Kampanyası, belli başlı şartları yerine getiren kişilere açık. Bu şartlar arasında hiç ev sahibi olmamış olmak, son bir yılda aynı yerde ikamet etmiş olmak, alınan evi beş yıl boyunca satışa çıkarmamak ve son bir yıl içinde konutun bulunduğu şehirde ev alım-satım işlemi yapmamış olmak bulunuyor. Bu şartlar, kampanyadan yararlanmak isteyenler için önemli birer kriter olarak öne çıkıyor.

İkinci El Evler Kampanyada Yer Alıyor mu?

Yeni Evim Projesi, sadece sıfır konutları kapsıyor ve ikinci el evler bu kampanyanın dışında kalıyor. Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde uygulanan bu projeler, hem büyük hem de küçük ölçekli yeni konut projelerini içeriyor.

Ödeme Planı ve Faiz Oranları

0.69’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan bu krediler, 15 yıl vade ile ödenebiliyor. Ödeme planları, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde düzenlenmiş olup, bu sayede daha fazla kişinin ev sahibi olabilmesi amaçlanıyor. 2 milyon TL’ye kadar olan kredi tutarlarında, 0.69 olan faiz oranları uygulanmakta. 18 yaşını doldurmuş her birey, bu kredi paketlerinden yararlanma şansına sahip.

Bu detaylı açıklamalarla, Yeni Evim Projesi kapsamındaki kredi başvuru şartları ve imkanları hakkında geniş bir bilgi sunulmuş oluyor. Düşük faizli konut kredisi fırsatlarından yararlanarak ev sahibi olmak isteyenler için bu proje, önemli bir adım niteliğinde.

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