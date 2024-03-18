0.49 faizle, DEVLET DESTEKLİ yeni bir nakit kredi başlıyor! Kamu bankası ödeyecek

0.49 faizle, DEVLET DESTEKLİ yeni bir nakit kredi başlıyor! Kamu bankası ödeyecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 10:07

Yeni bir finansal fırsat kapısı açılıyor! 0.49 faizle devlet destekli nakit kredi kampanyası Nisan ayında başlıyor. Bu müjdeli haberle, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir fırsat daha doğuyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından sunulan bu kredi fırsatı, vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacak.

Kamu Bankası Ödeyecek: TBMM Onayı Alındı!

TBMM tarafından onaylanan bu özel kredi kampanyası, kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından sunulacak. Devlet destekli bu fırsatla, vatandaşlar düşük faizlerle ve avantajlı koşullarla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Nisan Ayında Başlıyor: 0.49 Faizlerle Kredi!

Nisan ayı itibarıyla başlayacak olan bu kampanya, 0.49 faizlerle sunulacak. Bu düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlar ekonomik olarak daha rahat bir şekilde kredi kullanabilecekler. 1 Nisan'dan sonra başlayacak olan kredi kampanyası, finansal yüklerinizi hafifletecek.

En Fazla 10.000 TL, 12 Ay Vade İmkanı!

Bu devlet destekli kredi kampanyasında, en fazla 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca, geri ödeme planınızı düzenlemeniz için 12 ay vade imkanı sunulmaktadır. Bu sayede, ödemelerinizi daha uygun bir şekilde yapabilirsiniz.

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