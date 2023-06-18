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Gecce Magazin Haberleri

0.47-0,86 ve 0,96 faizlerle kredi veriliyor mu? Bankalardan resmî açıklama az önce geldi

Ülkemiz, zorlu bir dönemden geçerken bankalar, hazırladıkları yeni kredi paketleriyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

0.47-0,86 ve 0,96 faizlerle kredi veriliyor mu? Bankalardan resmî açıklama az önce geldi
Yayın Tarihi : 2023-06-18 09:48

Bankalardan resmî açıklama az önce geldi! 0.47-0,86 ve 0,96 faizlerle kredi veriliyor mu-  Ülkemiz, zorlu bir dönemden geçerken bankalar, hazırladıkları yeni kredi paketleriyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Praktikte her ay, ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir kredi paketi sunulduğunu söyleyebiliriz. Düşük faiz oranlarına sahip kredi paketleri, borçların geri ödemesini oldukça kolay hale getiriyor.

Uzun vade süreleri, aylık ödemeleri düşürerek bireylerin kredi borçlarını bütçeleri sarsılmadan ödeyebilmelerini sağlıyor. Sosyal medyada yapılan gözlemlere göre insanların bu kredi paketlerini oldukça olumlu karşıladığını söylemek mümkün! İhtiyaç sahibi binlerce kişi, gelecek olan yeni paketleri heyecanla bekliyorlar ve önümüzdeki aylarda da bankaların yeni paketlerle geleceği tahmin ediliyor.

0.47-0,86 ve 0,96 faizlerle kredi veriliyor mu Bankalardan resmî açıklama az önce geldi

KAMU BANKALARI

Bu ay, kamu bankaları ihtiyaç sahiplerini sevindiren yeni paketleriyle karşımıza çıktı. 0.49 gibi oldukça düşük faiz oranlarına sahip paketler, büyük talep gördü. 5.000 TL'ye kadar kredi limiti olan bu paketlere, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru imkânı sunulması da yoğun talebin oluşmasında etkili oldu.

Bireyler, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan hızlıca kredi başvurularını yapabildiler. Bankalar, yüksek kredi notuna sahip olan kişilere aynı gün içinde geri dönerek kredilerini hesaplarına yatırdılar. Bazı bankalar, kredi vermeye devam edeceklerini ağustos sonuna kadar duyurdular. Nakit ihtiyacınız varsa, bu paketlere göz atmanızı öneririz.

AKBANK VE TEB BANKASI

Kamu bankalarının yanı sıra Türkiye'nin köklü özel bankalarından olan Akbank ve TEB bankası da yeni paketlerini duyurdu. Duyurulan paketlerin faiz oranlarının kamu bankalarına göre daha yüksek olmasına rağmen, yüksek kredi limitleri bu bankaların kredilerini cazip hale getiren bir unsur oldu.

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