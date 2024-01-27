0-2-4-6-8 Kimlik Son Hanesine Sahip Vatandaşlara Özel 35.000 TL SMS Kredisi!

TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlar, QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank tarafından sunulan özel kredi imkanlarından faydalanma şansına sahipler. Bu avantajlar arasında yer alan 35.000 TL'lik krediye kolayca başvurmak için cep telefonlarından atılan SMS'ler, hızlı onay süreçleri ve esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Ancak, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor.

QNB Finansbank: "Hızlı Onay, Esnek Ödeme!"

QNB Finansbank, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara özel olarak SMS ile kredi başvuru imkanı sunuyor. Cep telefonlarından TC kimlik numaralarını 5035'e göndererek kredi başvurusu yapabilirler. Kısa süre içinde alacakları cevap ile belirlenen limit doğrultusunda en yakın şubeden veya internet bankacılığı aracılığıyla kredi kullanabilirler. Ayrıca, 35.000 TL'yi 36 ay vadeye kadar kullanma ve 3 ay ertelemeli ödeme seçenekleri mevcut.

Aktifbank: "Kredi Notu Sorunu Yok, SMS ile Hemen Başvur!"

Aktifbank, kredi notu sorunu yaşayan vatandaşlar için SMS ile kredi başvurusu imkanı sunuyor. Cep telefonlarından "Kredi TC KİMLİK" yazarak 3050'ye gönderilen mesajla, 35.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onay alındığında, banka müşteri hizmetleri aracılığıyla sizi yönlendirir ve kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank: "Hızlı Çözüm, Kolay Kullanım!"

Denizbank, son hanesi 0-2-4-6-8 olan TC kimlik numaralı vatandaşlara özel olarak 35.000 TL'ye kadar SMS kredi başvurusu imkanı sunuyor. Banka şartlarına uygun olanlar, cep telefonlarından "Kredim TC kimlik" yazarak 3280'e mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. Kısa süre içinde gelen olumlu kredi sonucuyla, kimlikleriyle en yakın Denizbank şubesine giderek kredilerini kullanabilirler. Bu özel kredi fırsatları, vatandaşlara finansal rahatlık ve kolaylık sağlamak adına sunulmuş gibi görünüyor. Ancak, her bankanın belirlediği şartları dikkatlice incelemek ve başvuru öncesinde detaylı bir bilgi almak önemlidir. Kredi kullanımında sorunsuz bir deneyim için vatandaşlar, şartlarına en uygun bankayı seçerek başvurularını gerçekleştirebilirler.