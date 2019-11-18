Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı!

Ünlü şarkıcı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrıldı. Ünlü şarkıcı, 2.Sayfa kameralarına ayrılığı işte bu sözlerle duyurdu;"Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor. Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakârım yani bu konularda. Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. ‘Bekâr bir erkektim geçmişte’ diyor her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım..."Bir izleyeci 2. Sayfa programına bağlanmış ve Rüzgar Mağden'in bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini dile getirmişti.