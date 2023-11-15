Ziynet Sali'den sokak hayvanlarına anlamlı destek

Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam düzenlenen özel etkinlikte sahne alarak bilet gelirinin sokak hayvanlarının yiyecek, barınma ve bakım ihtiyaçları için kullanılacağı bir geceye katıldı. Basın mensuplarıyla buluşmadan önce konuşan sanatçı, "Kendi memleketimde düzenlenen en anlamlı konserlerden biri. Ben köyde kedi, köpek, tavuk ve koyunlarla büyüdüm, bu nedenle hayvanları çok seviyorum. Bu sosyal sorumluluk projesinde yer almak beni gerçekten mutlu ediyor" dedi.

Sahne kıyafetiyle dikkat çeken Sali, "Bu kıyafeti daha önce de giydim. Malum ekonomik şartlar, bazı sahne kıyafetlerimi yılda 4-5 kez giymemi gerektiriyor. Ancak genellikle bunu fark etmezsiniz" şeklinde konuştu.