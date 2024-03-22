Ziraat Bankası'ndan Dev Kampanya: Harcamalarınızı Faizsiz Taksitlendirin!

Ziraat Bankası'nın başlattığı kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri 1.000 TL ile 10.000 TL arasındaki harcamalarını azami 4 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirebilecekler. Bu fırsat, özellikle büyük alışverişlerde veya beklenmedik masraflarla karşılaşıldığında finansal rahatlama sağlayacak nitelikte. Kampanya, Bankkart'ın kredi kartı özelliğiyle yurt içi işlemlerde gerçekleştirilen alışverişleri kapsıyor ve sonradan taksitlendirme talepleri, dijital kanallar aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ancak kampanyanın bazı sınırlamaları da bulunuyor. Bir takvim ayında toplamda 5 adet ve 30.000 TL'lik taksitlendirme yapılabilmesi gibi limitler dikkat çekiyor. Ayrıca, taksitlendirme işlemi için ilgili dönemin hesap kesim tarihinden önce başvuru yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, ekstreleşmiş harcamalar ve gecikmiş kredi kartı borcu bulunması gibi durumlarda taksitlendirme işlemi yapılamıyor.

Öte yandan, taksitlendirme işlemi yalnızca işlemin yapıldığı gün ve belirli iletişim kanalları aracılığıyla iptal edilebiliyor. Ayrıca, taksitlendirilmiş bir işlem için tekrar taksitlendirme talebi alınamıyor ve taksitlerin geri ödeme süresi boyunca kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirilemiyor.