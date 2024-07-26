Ziraat Bankası Duyurdu: Sadece 7 Gün Süreniz Kaldı, Hesabı Olan Vatandaşları İlgilendiriyor! 

Ziraat bankası yaptığı yeni açıklama ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olacağını açıkladı. 7 gün içinde başvuru yapan banka hesabı olan kişiler, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli olarak kredi alabileceklerdir. 7 gün içinde başvurunuzu banka hesabı olanlar bankaya gitmeden de yapılacaktır. Nakit kredi almak için başvuru yapmak isteyen tüm bireysel müşteriler, Ziraat Bankası'nın başlattığı bu kredi kampanyası ile 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde kredi verecektir.

Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için banka şubelerinden yapacakları tüm işlemleri, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ay başına kadar bu kredileri hesaplarına atabilirler.

Ziraat bankası ayrıca emekli olan müşterilerini de düşündü...

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, başvurunuzu yaparak bu bankanın sizin için yaptığı emekli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi almak için başvuru yapacak olan tüm bireysel müşteriler, başvurularını bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapabileceklerdir.

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız, maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Bu durumda da kredi alacak kişiler uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaba atmaktadır. Ziraat mobil uygulamasına maaş taşıma işlemleri sonrasında girebilir ve 50 bin TL düşük faizli kredilerden yararlanabilirsiniz.