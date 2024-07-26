14 Milyon 731 Bin Emekli İçin, Ay Sonuna Kadar Yapılacak Ödeme Haberi, Resmi Gazetede Açıklandı! 

14 Milyon 731 Bin Emekli İçin, Ay Sonuna Kadar Yapılacak Ödeme Haberi, Resmi Gazetede Açıklandı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2024 21:13

Emekli maaşlarını alanlar için bu haber önemli. Bankadan maaş alan ve para ihtiyacı olan tüm emeklilere Vakıfbank tarafından devlet destekli emekli kredisi verileceği açıklandı. Vakıfbank düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar bankadan maaş alan emeklilere kredi vermeye hazırlanıyor. 

Vakıfbank maaş müşterisi olan tüm emekliler bu kampanyalara katılabileceklerdir. Vakıfbank maaş müşterisi olmayan emekliler ise maaş taşıma işlemlerini yapacak ve maaşın 15 katına kadar kredi alabileceklerdir. Limit 100.000 TL üzerinde olan kredilerde 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu olacağı için banka sizden ek gelir belgesi isteyebilir. 

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, Emekli maaşlarını hızlı bir şekilde alacak olan kişiler için Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de maaş taşıma işlemlerini yapmaktadır. Vakıfbank şubelerine giderek de kredi onayı almanız durumunda maaş taşıma işlemlerini yapabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar kredi alacak olan tüm emekliler, 24 ay vadeli ödeme planı hazırlayabilir. Maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi notu yüksek olan emekliler ayrıca Vakıfbank kredi kartı alabileceklerdir. 

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