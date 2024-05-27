Ziraat bankası bayram için düğmeye bastı! Bayram parası olarak tüm vatandaşlara 30.000 TL verecek!

Ziraat bankası bayram için düğmeye bastı! Bayram parası olarak tüm vatandaşlara 30.000 TL verecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2024 18:08

Ziraat bankası bayram kredisi kampanyası başladı. Başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle 30.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Banka hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak hemen aynı gün içinde destek alacaksınız. Ziraat bankası bayram kredisi, 18 yaş üzeri olan kişiler için ve TC vatandaşları için hazırlanmaktadır. Kredi notuna bakmadan kredi alabileceksiniz ve nakit ihtiyaçlarınızı bu şekilde karşılayacaksınız.

ZİRAAT BANKASI KREDİ VERECEK!

Bayram parası için Ziraat bankası 30 bin TL kredi verecek. 30 bin TL kredi için 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak. Bu durumda da kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabileceklerdir. Ziraat bankası uygun faizlerle vermiş olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte hemen işlemleri hesaplarına atacaktır. Ziraat bankası 30 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 gün içinde başvuru yaparsa, mayıs ayı kampanyasına katılabileceklerdir.

Ziraat Bankası uygun faizlerle vermiş olduğu bu kredi kampanyasında ise başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı dakika içinde kredi alacaklardır. Ziraat bankası ihtiyaç kredisi alacak kişiler bayram kredisi olarak ise Haziran ayının 15’ine kadar başvuru yaparak bu düşük faizli kredileri kullanabilirler. Ziraat bankası uygun krediler hem emeklilere hem çalışanlara bireysel olarak ödenmektedir.

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