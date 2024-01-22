Ziraat Bankası Acil Kredi İçin Düğmeye Basıyor! 18-75 Yaş Arasında Olanlara 100.000 TL Ödeme Veriyor! 

Ziraat bankası acil kredi için yeni bir duyuru yaptı! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu kredi ödemelerinden faydalanmak için bankaya gitmeden de kredi alabilecek. Acil kredi alacak bireysel müşteriler, Bankanın belirlediği şartlar ile kredi almak istiyorsa, başvuru yaparak Ziraat Bankası 100.000 TL kredi kampanyası ile nakit ihtiyacını giderebilmektedir. Sizlerde Ziraat bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak için 18 yaş üzerinde olmanız durumunda kredinizi alabilirsiniz. Ziraat bankası 100 bin TL kredi 24 ay vadeye kadar ödenecektir.

ZİRAAT BANKASI ACİL KREDİ KAMPANYASINI DUYURDU VE BAŞVURU ALMAYA BAŞLADI

KREDİ başvurusu için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Banka hesabınız üzerinden başvurunuzu yapacak ve bu kredileri hemen kullanacaksınız. Ziraat Bankası acil kredi hizmetinden faydalanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli bu kredilerin başvuruları şubelere de giderek yapabilirler. Ziraat bankası şubelerine giderek kredi alacak kişiler en yakın banka hesabı üzerinden kredi alabileceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda krediniz banka hesabınıza ek olarak aynı gün içinde ödeme olarak verilecektir.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME VE 100.000 TL'YE KADAR KREDİ ÖDEMESİ YAPILACAK

Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek. Banka hesap numarası üzerinden 100 bin TL kredi 12 ay vade veya 24 ay vadeye kadar ödenecektir. Kredi almak isteyen emekliler bu bankada hesabı olması veya maaş taşıma işlemlerini yapması durumunda kredi başvurusunu kolayca yapabileceklerdir.