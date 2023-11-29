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Zeynep Mansur'dan yeni şarkıya yeni imaj

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, dinleyicilerinin karşısına bir Sezen Aksu şarkısıyla çıkmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan  ‘Hadi Git’ adlı şarkı şimdi de Zeynep Mansur yorumuyla müzikseverlere ulaşacak. ‘Hadi Git’ DMC Müzik etiketi ile 30 Kasım’dan itibaren tüm dijital satış platformlarında yerini alacak.

Zeynep Mansur'dan yeni şarkıya yeni imaj
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-11-2023 20:22

Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli ise Ayşen ile birlikte Zeynep Mansur’a back vokal olarak destek vererek, renk kattı.

Klipte ünlü Amerikalı Model yer aldı!

Zeynep Mansur yaklaşık 11 saat süren klip çekimleri için yönetmen Tayfun Çetinkaya’nın kamerasının karşısına geçti. Altier Academy’nin sponsorluğunda gerçekleşen klipte ünlü Amerikalı model Glen Herder eşlik etti. Güzel şarkıcının klipte giydiği dört farklı kıyafetlerin yanı sıra, klibin kreatif drektörlüğünde de  Cihan Nacar imzası yer alıyor. Metro İstasyonu, Şişhane ve Akaretler’de çekimleri yapılan klip, şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.