Zeynep Mansur'dan yeni şarkıya yeni imaj

Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli ise Ayşen ile birlikte Zeynep Mansur’a back vokal olarak destek vererek, renk kattı.

Klipte ünlü Amerikalı Model yer aldı!

Zeynep Mansur yaklaşık 11 saat süren klip çekimleri için yönetmen Tayfun Çetinkaya’nın kamerasının karşısına geçti. Altier Academy’nin sponsorluğunda gerçekleşen klipte ünlü Amerikalı model Glen Herder eşlik etti. Güzel şarkıcının klipte giydiği dört farklı kıyafetlerin yanı sıra, klibin kreatif drektörlüğünde de Cihan Nacar imzası yer alıyor. Metro İstasyonu, Şişhane ve Akaretler’de çekimleri yapılan klip, şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.