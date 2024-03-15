Yerli ve Milli Otomobil TOGG'a Özel Taşıt Kredisi Fırsatı VakıfBank'ta!

Yerli ve Milli Otomobil TOGG'a Özel Taşıt Kredisi Fırsatı VakıfBank'ta!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:35

Yerli otomobilimiz TOGG'un heyecan verici dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Artık, VakıfBank'ın özel faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle TOGG'a sahip olmak çok daha kolay! İşte, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a özel taşıt kredisi fırsatıyla ilgili tüm detaylar...

TOGG'a Özel Taşıt Kredisi İle Yeni Bir Maceraya Adım Atın!

TOGG, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil markası olarak yollarda fark yaratıyor. Şimdi ise, VakıfBank'ın özel taşıt kredisi fırsatıyla TOGG'u daha kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu özel kampanya, sadece 0 km TOGG marka taşıtlar için geçerlidir ve kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır. Yani, TOGG'a sahip olmak için ekstra masraflarla uğraşmanıza gerek yok!

Esnek Vade Seçenekleriyle TOGG'a Sahip Olun

TOGG'a sahip olmak artık çok daha kolay ve erişilebilir. VakıfBank'ın sunmuş olduğu esnek vade seçenekleriyle, bütçenize en uygun ödeme planını seçebilirsiniz. Örneğin, 0-900.000 TL aralığındaki taşıtlar için 48 aya varan vade seçenekleri mevcuttur. Bu şekilde, TOGG'u satın alırken finansal olarak rahat edebilir ve ödemelerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

TOGG T10XV2 RWD Uzun Menzil Taşıtlara Özel Avantajlı Faiz Oranları!

TOGG T10XV2 RWD Uzun Menzil taşıtlarına özel olarak sunulan avantajlı faiz oranlarıyla, daha uzun vadelerde dahi ekonomik bir şekilde TOGG'a sahip olabilirsiniz. VakıfBank Şubeleri, size en uygun faiz oranları ve ödeme planları konusunda destek sağlamak için hazır!

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOGG'a özel taşıt kredisinden yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basittir. Kredi başvurusu ve kullandırımını, TOGG satış platformu Trumore üzerinden dijital olarak veya VakıfBank'ın tüm şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Profesyonel ve uzman kadromuz, size en uygun kredi seçeneklerini belirlemek için yanınızda olacaktır.

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