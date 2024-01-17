Yeni Yılın Müjdesi: KOSGEB ile Büyük Fırsat, 350 Bin TL Faizsiz Destek

Yeni Yılın Müjdesi: KOSGEB ile Büyük Fırsat, 350 Bin TL Faizsiz Destek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 21:54

Yeni yılın getirdiği umutlarla, Türkiye'de girişimciliği teşvik etmek ve acil nakit ihtiyacı olanlara destek olmak adına kamu bankaları büyük bir adım attı. Heyecan verici kampanya kapsamında, 350 bin TL'ye kadar faizsiz, masrafsız ve geri ödemesiz kredi fırsatı sunulacak. Ancak bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için girişimcilerin ilk adımı KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılmak ve sertifika almaktan geçiyor. İşte detaylar...

Girişimcilik Yolculuğunuz İçin Altın Fırsat: KOSGEB Destekli Faizsiz Kredi Kampanyası

Türkiye genelinde kendi işini kurmak, işini büyütmek, yeni iş yeri açmak, tarımsal üretim yapmak veya ihracat yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu özel kampanya, girişimcilere 350 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarak ekonomik kalkınmaya önemli bir katkı sağlıyor.

Kimler Yararlanabilir?

  1. Kendi işini kurmak isteyenler
  2. İşini büyütmek isteyenler
  3. Yeni iş yeri açmak isteyenler
  4. Tarımsal üretim yapmak isteyenler
  5. İhracat yapmak isteyenler

Kampanya Şartları Neler?

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekiyor:

  1. KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılmak ve sertifika almak
  2. 18 yaşından büyük olmak
  3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  4. Kredi notunun uygun olması

Detaylar ve Teknik Bilgiler:

Kredi Tutarı: 350 bin TL
Vade: 60 Ay
Faiz Oranı: %0
Geri Ödemesiz Dönem: 2 Yıl

Başvuru Nasıl Yapılır?

  1. KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılın ve sertifika alın.
  2. Sertifikayı aldıktan sonra kamu bankalarından birine başvuru yapın.
  3. Başvuruda sertifikanızı ve diğer gerekli belgeleri sunun.

Bu muazzam fırsattan yararlanmak isteyen girişimciler, KOSGEB'in resmi internet sitesini ziyaret ederek daha fazla detaylı bilgi edinebilirler.

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