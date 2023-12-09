‘Yaren Leylek’in ilk teaserı yayınlandı

Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ sinema filmi 9 Şubat’ta beyazperdede izleyici ile buluşacak. Adem amca ve Yaren Leylek’in gerçek hikayesinden ilhamla beyazperdeye aktarılacak filmin teaserı yayınlandı.

‘Yaren Leylek’ sinema filmi, annesi hamile olan ve henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip Leylek Yaren’le tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alırken yayınlanan teaser ise filmin büyülü dünyasına dair ipuçları veriyor.

Keyifli hikayesiyle merakla beklenen ‘Yaren Leylek’ sinema filmi 9 Şubat’ta sinemalarda...



