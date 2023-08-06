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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Özel hayatı ile sık sık gündem olan Mert Ramazan Demir'in aylık kazancı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret şoke etti.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Star TV'nin reyting rekorları kıran yapımı "Yalı Çapkını," başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk hayatına dair yeni iddialarla gündemde. Uzun süre önce dudak dudağa görüntülenen Demir ve Saraçoğlu, son olarak ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerle dikkatleri üzerlerine çekti.

Demir'in dizide canlandırdığı Ferit Korhan karakteri ve Saraçoğlu'nun Seyran karakterine hayat verdiği dizideki performansları büyük beğeni toplamış, ikilinin özel hayatları ise sürekli olarak medyanın ilgi odağı olmuştu. Ancak son zamanlarda çıkan ayrılık haberleri, hayranlarını üzmüş durumda.

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Mert Ramazan Demir'in, dizideki performansının yanı sıra aylık kazancı da dikkat çekti. Oyuncunun "Yalı Çapkını" dizisinden haftalık olarak 400 bin TL kazandığı iddia edildi. Bu rakam, Demir'in başarılı oyunculuk kariyeri ve dizinin yüksek reytingleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça dikkat çekici bir miktar olarak değerlendiriliyor.

Diziye hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun ise yeni sezonda bölüm başına 500 bin TL alacağı konuşuluyor

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