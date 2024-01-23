Vee! Açıklandı! Emeklilere Maaş ile Birlikte 20.000 TL Daha Ödenecek, Kararı Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekli Mutlu Olacak! 

SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 23 Ocak akşam saatlerinde duyurulan yeni haberde Emeklilere hemen ödeme verileceği açıklandı. 23 Ocak tarihinden sonra başvuru yapacak olan emekliler için yeni bir duyuru geldi. Emekli maaş hesaplarınıza göre ödemeler aynı gün içinde verilecek kredilerde şartlara uygun olan kişiler bu kredileri istedikleri zaman alabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek kredi sadece TEK BİR kamu bankası tarafından verilecektir.

EMEKLİLERE ÖDEME 20 BİN TL NASIL ALINIR?

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden yapacağınız başvurularda emekli olan kişiler istedikleri zaman bu kredileri alabileceklerdir. Başvuru yapacak olan emeklilere banka 20 bin TL'ye kadar ödeme verecektir. Kamu bankası olan Ziraat bankası, kendi bankasından emekli maaşı alan kişilere destek verecektir. Emekli destek ödemesi olarak geçen bu haber, Maaş çekmeye giden emeklilere Ziraat Bankası tarafından verilecektir. 20 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay 24 ay veya 12 ay vadeye kadar emekli maaşını bu bankadan alanlara verilecektir.

ZİRAAT BANKASI AÇIKLADI!

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan herkes için yapılan bu kampanyada, Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecektir. Ziraat bankası yaptığı yeni kampanyada nakit kredi kullanmak isteyenlere banka şubelerinden veya internet sitesinden başvuru yaparak vermektedir. 20 bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde şartlara uygun olan emekliler 3 ay ertelemeli olarak da bu krediyi alabilir veya 3 ayda bir ödeme yapabilir. Bu durumu kredi aldıktan sonra bireysel müşteri temsilcisine bildirmeniz gerekiyor.

Ziraat bankası internet sitesine giriş yaparak da güncel kampanyalar hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası değil diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız da bankadan sizlere destek verilmektedir. Emekli maaşlarınızı aldığınız bankaya giderek kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.

10 bin TL kredi için 36 ay vade

25 bin TL kredi için 36 ay vade

50 bin TL kredi için 36 ay vade

75 bin TL kredi için 24 ay vade

100 bin TL kredi için 24 ay vade

100 bin TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vade yapılmaktadır.

Bu kredi çeşitlerini, kendi emekli maaşlarınıza göre belirleyebilirsiniz. Bankaya giderek başvuru ve emekli kredisi hakkında bilgiler alabilirsiniz.