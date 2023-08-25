Ve az önce flaş olarak açıklandı! Milyonların beklediği karar SGK'dan geldi!

Milyonların beklediği karar SGK'dan geldi! Ve az önce flaş olarak açıklandı- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağ-Kur ve diğer sosyal güvenlik kollarına mensup vatandaşlar için emeklilik hakkını kazanma şartlarını güncelledi. Prim, yaş ve yıl şartlarını yerine getirenler en az 7,500 TL emekli maaşı alma hakkına sahip olurken, eksik prim günü nedeniyle bu hakkı elde edemeyenler için yeni bir seçenek sunuluyor.

Toplu Para Alma İmkanı

Emeklilik için hayaller kuran milyonlarca kişi için prim günleri oldukça önemlidir. Bu nedenle, SGK tarafından toplu para alma seçeneği sunuluyor. Toplu ödeme başvurusu yapmak isteyenler, yasalar gereği bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Bağ-Kur ve SSK statülerinde olanlar, yalnızca sigortalı olarak çalışmayan veya kendi işini yapmayan kişiler toplu ödeme hakkından yararlanabiliyorlar. Emeklilik için yaş, prim ve yıl şartlarını tamamlamış olmak da gerekiyor.

Toplu Ödeme Hakkı Mirasçılara da Tanınıyor

Toplu prim ödemeleri, yılın katsayısına göre belirlenir ve SSK'lılar için 2008 tarihinden önce ödenen primlerde işçi ve işveren primi hesaplaması yapılır. Bağ-Kur'lu vatandaşlar ise ödedikleri tüm primleri geri alabilirler. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için de toplu ödeme talebi yapılabilir. Ancak, sağlık hizmetlerinde kullanılan primler geri ödenmez.

Kronik Hastalık Raporları ve Kolaylıklar

Çalışma Bakanlığı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kronik hastalar için biten raporların geçerli olacağını duyurdu. Raporların sürdürülmesi için tekrar reçete düzenlemesi gerekmeyecek. Bu durum, yaşlı ve engelli aylığı ile evde bakım aylığı alan kişiler için de geçerli olacak. Bu kişilerin tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

SGK'nın bu toplu ödeme düzenlemesi, emeklilik sistemine yeni olanaklar getirirken, vatandaşların emeklilik haklarını daha kolay ve avantajlı bir şekilde elde etmelerini amaçlıyor.