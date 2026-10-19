Usta Aktör Uğur Polat Kaderin Cilvesi Dizisinde! İşte Heyecanlandıran Rolü

Türk televizyon ve sinema dünyasının duayen isimlerinden Uğur Polat yeni sezona damga vurmaya hazırlanan iddialı bir projeyle ekranlara dönüyor. Ay Yapım imzalı merakla beklenen Kaderin Cilvesi dizisinin kadro genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadroya usta bir oyuncunun katılması heyecanı ikiye katladı. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün 3 yıllık aranın ardından ana akım televizyon ekranlarına muhteşem dönüşünü müjdeleyen ve erkek başrolünde genç kuşağın başarılı ismi Halit Özgür Sarı'nın yer alacağı yapım transferleriyle şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasına girdi.

Taksici Adem'in Babası Salah Karakterine Hayat Verecek!

Karakter oyunculuğundaki başarısıyla hafızalara kazınan değerli aktör Uğur Polat Ay Yapım'ın iddialı projesi Kaderin Cilvesi ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncu dizide Salah karakterini canlandıracak. Salah Halit Özgür Sarı'nın hayat vereceği taksici Adem karakterinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Baba-oğul ilişkisinin hikayedeki aksiyon ve dram yükünü nasıl şekillendireceği ise şimdiden büyük merak konusu.

Efsane Senaristler ve Başarılı Yönetmen Bir Arada!

Yayınlanacağı televizyon kanalı henüz netleşmeyen ancak hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürülen dizinin arkasında dev bir kamera arkası ekibi yer alıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı projelerden tanıdığımız Nadim Güç otururken dizinin senaryosunu ise Uluslararası Emmy Ödülü kazanarak Türk dizi tarihine geçen Kara Sevda dizisinin usta senaristleri Özlem Yılmaz ile Anıl Eke kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve usta mutfak ekibiyle Kaderin Cilvesi yeni sezonda ekranlarda fırtına estirmeye hazırlanıyor.