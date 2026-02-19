Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!

Türk televizyon ve sinemasının sevilen ismi, "Geniş Aile"nin Cevahir’i Ufuk Özkan, hayatının en zorlu mücadelesinden galibiyetle çıktı. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasının ardından uzun süredir tedavi gören ve organ nakli bekleyen başarılı oyuncu, bugün hastaneden taburcu edildi.

11 Saatlik Kritik Ameliyat ve Mucize Kurtuluş

Sağlık durumu tüm Türkiye tarafından yakından takip edilen Özkan, uygun donörün bulunmasıyla birlikte 11 saat süren oldukça riskli ve kritik bir ameliyat geçirmişti. Başarılı geçen organ naklinin ardından iyileşme sürecine giren ünlü oyuncu, doktorlarının onayıyla evine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aslanlar Gibiyiz" Diyerek İddiaları Çürütmüştü

Tedavi sürecinde sosyal medyada yayılan "yoğun bakıma alındı", "durumu kötüleşti" gibi asılsız haberlere hastane odasından çektiği bir video ile yanıt veren Özkan, moralinin ne kadar yüksek olduğunu şu sözlerle kanıtlamıştı:

"Bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Ya kim çıkarıyor bu haberleri ya? Çok şükür Allah’a aslanlar gibiyiz, her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim, canlı canlı buradayım."

Hastane Çıkışında İlk Kare

Hastaneden ayrılırken kendisini bekleyenlerle fotoğraf çektiren Ufuk Özkan’ın oldukça zayıfladığı ancak gözlerindeki enerjinin ve sağlığının yerinde olduğu görüldü. Organ nakliyle hayata yeniden "merhaba" diyen oyuncu, bir süre evinde istirahat ettikten sonra setlere dönmeyi planlıyor.