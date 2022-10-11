'Timsah Ateşi' ikinci sezonuyla geliyor!

The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”, kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.…

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı “Timsah Ateşi”, 17 ve 26 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM ile 19 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda perde açacak.

Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatıyor.