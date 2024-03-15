TEB'den Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi Fırsatı: Hemen Başvurun ve Kolay Ödeme Seçenekleriyle Rahatlayın!

TEB'den Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi Fırsatı: Hemen Başvurun ve Kolay Ödeme Seçenekleriyle Rahatlayın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:30

TEB, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor! Henüz TEB müşterisi değilseniz dahi, şimdi katılarak çektiğiniz ihtiyaç kredisinde avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. %4,89'dan başlayan faiz oranlarıyla, 36 aya varan vadelerle ihtiyaç kredinizi hemen alın ve hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayın!

Kampanya Detayları:

TEB Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, yeni müşteriler için tasarlanmış bir fırsat paketidir. Bu kampanya kapsamında, 24 ay vadeye kadar olan kredi tutarlarında aylık %4,89'dan başlayan faiz oranları geçerlidir. Ayrıca, kredilerinizde 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı da bulunmaktadır.

Ertelenen kredilerin ödeme planlarında ilk taksit erteleme faizinden oluşmaktadır. Bu ödeme planları, talep edilen vadeye ek olarak eklenmektedir ve toplam vade yasal sınırları aşamaz.

İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i kadardır ve bu tutar %15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) içermektedir. Faiz ve vade oranları, müşterinin finansal geçmişine göre değişiklik gösterebilir.

TEB, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil talep etme, ek belge isteme ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

Örnek Ödeme Tablosu:

  • TEB'den Hoş Geldin Kredisi Kampanyası (Sigortalı):

    • Kredi Tutarı: 10.000 TL
    • Kredi Vadesi: 24 Ay
    • Aylık Akdi Faiz Oranı: %4,89
    • Aylık Taksit Tutarı: 823 TL
    • Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 57,50 TL
    • Sigorta: 590,67 TL
    • Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı: 11,0143%

  • TEB'den Hoş Geldin Kredisi Kampanyası (Sigortasız):

    • Kredi Tutarı: 10.000 TL
    • Kredi Vadesi: 24 Ay
    • Aylık Akdi Faiz Oranı: %6,89
    • Aylık Taksit Tutarı: 1027 TL
    • Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 57,50 TL
    • Sigorta: 0 TL
    • Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı: 182,1890%

TEB, Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası ile yeni müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle, ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay! Hemen TEB'e gelin, başvurun ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atın!

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