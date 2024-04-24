TBMM Onay Veriyor ve Emeklilerin Borçları Siliniyor! Emeklilere Borçlarını Kapatmak İçin Son Fırsat!

Emekli maaşı hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni borç kapatma kredisi kampanyası devlet destekli olarak vatandaşlara sunulmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız halinde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve hızlı bir şekilde bireysel borç kapatma kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecektir.

TBMM ONAYI İLE EMEKLİ OLAN VATANDAŞLARA 100.000 TL BORÇ TRANSFER KREDİSİ BAŞLADI

100.000 TL'ye kadar borcu olan emekliler için gerçekleştirilecek olan bu nakit kampanyasında 24 ay vadeli Kredi başvurunuzu maaş almış olduğunuz kamu Bankası tarafından sizlere verilmektedir. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başlatılacak olan bu nakit kampanyasında başvurularınızı şubeler üzerinden hızlı bir şekilde yaparak yine aynı gün içinde şube etkisinde sonucunu öğrenebilirsiniz.

100.000 TL'ye kadar kullanacağınız borç kapatma kredisi kampanyasında transfer edeceğiniz borçların kredi kartı veya kredi borcu olması ve güncel olması gerekmektedir. 100.000 TL borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler diğer bankalardaki borçları icralık ve avukatlık olmaları durumunda maalesef bu Kredi kampanyasına katılamıyor.