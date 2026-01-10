Survivor’dan Emniyete! Selen Görgüzel Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı.

Survivor 2026 macerasından elendikten sonra geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve evinin yerlerini öptüğü görüntülerle gündem olan Selen Görgüzel, ayağının tozuyla adli bir krizin ortasına düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosya kapsamında, Görgüzel’in yurt dışından Türkiye’ye giriş yapmasının ardından harekete geçildi. İki gün önce ülkeye dönen ünlü ismin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Operasyon Genişliyor: Yeni İsimler Var

Soruşturma sadece Selen Görgüzel ile sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında;

Ayşe Sağlam ve Ceren Alper isimli şahısların da gözaltına alındığı ve sorgu süreçlerinin başladığı öğrenildi.

"Gönüllerin Şampiyonu"ndan Adliye Koridorlarına

Daha birkaç gün önce sosyal medya hesabından evine kavuştuğu için şükreden ve "Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum" diyen Görgüzel'in, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Aleyna Tilki'nin test sonuçları "pozitif" çıkmış, İrem Derici ise sonuçlarının "negatif" olduğunu açıklayarak sektöre tepki göstermişti.