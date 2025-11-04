Sosyal Medya Fenomeni Sibil Çetinkaya 17 Gündür Hastanede: Son Durumunu Açıkladı

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Sibil Çetinkaya, yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi görüyor. Aylar önce oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla gündeme gelen fenomen, 17 gündür hastanede yattığını ve sağlık durumu hakkında son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Bağışıklık Sorunu Nedeniyle Hastanede

Sibil Çetinkaya, hastaneye yatış nedenini bağışıklık sistemindeki bir sorun olarak açıkladı. Yaptığı açıklamada, bu sorun nedeniyle değerlerinin düştüğünü belirtti. Çetinkaya’nın sağlık durumu, takipçileri ve magazin basını tarafından yakından izleniyordu. Fenomen, hasta yatağından yaptığı yeni bir paylaşım ile durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Sibil Çetinkaya’nın Son Sağlık Durumu

Sibil Çetinkaya, ağrılarının devam ettiğini belirterek genel sağlık durumunu şu ifadelerle özetledi:

"Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin."

Bu açıklama, Çetinkaya'nın zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini gösteriyor. Bağışıklık sistemindeki düşüşün nedenini bulma çalışmaları devam ederken, uygulanan tedavilerin olumlu sonuç verdiği belirtildi. Sibil Çetinkaya, bir süre daha hastanede kalacağını takipçilerine duyurdu. Fenomen, gelen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek, takipçilerini de sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.