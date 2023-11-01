Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için rakam verildi! 2 zam var! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Özellikle 1 Temmuz'da yapılan son zam ile net asgari ücret 11 bin 402 lira seviyesine çıkarıldıktan sonra, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete bir defa daha zam gelmesi bekleniyor. Mali Müşavir Emin Yılmaz ve Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret beklentilerini paylaştılar ve son dakika açıklamalarda bulundular.

Emin Yılmaz'ın Açıklamaları

Mali Müşavir Emin Yılmaz, son dakika açıklamasında asgari ücretin 2024 yılında 16 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Yılmaz, mevcut asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu ve yıllık enflasyonun yüzde 68 olması durumunda, son 6 ayda yüzde 40'lık bir enflasyon tahmini yapıldığını ifade etti. Buna göre, 4 bin 592 TL'lik bir artışın beklendiğini dile getiren Yılmaz, toplamda asgari ücretin 15 bin 995 TL, yani 16 bin TL'yi geçebileceğini belirtti. Brüte çevrildiğinde ise işveren maliyetinin 18 bin 800 TL civarında olabileceğini sözlerine ekledi. Ancak Yılmaz, bu rakamların asgari ücret tespit komitesinin toplantıları sonucunda değişebileceğini de vurguladı.

Muhammet Bayram'ın Tahminleri

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram, en az yüzde 40 oranında bir zam beklentisinin olduğunu ifade ederek, olası zamların şu şekilde olabileceğini paylaştı:

Yüzde 40 Zamla Yeni Asgari Ücret: 15.962 TL

Yüzde 45 Zamla Yeni Asgari Ücret: 16.532 TL

Yüzde 50 Zamla Yeni Asgari Ücret: 17.103 TL

Yüzde 55 Zamla Yeni Asgari Ücret: 17.673 TL

İki Defa Zam Bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komitesinin, 2024 yılı ilk yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğini ve 2024 yılında iki defa zam yapılacağını açıkladı. Bu açıklama, asgari ücretin yıl içerisinde iki farklı dönemde artırılacağı anlamına geliyor.

Asgari Ücret Tespit Komitesi Toplanıyor

2024 yılı için asgari ücret belirlemesi için oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komitesi, Aralık ayında toplanacak. Bu toplantıda, gelecek yılın asgari ücreti için yapılacak zamlar ve değişiklikler ele alınacak. Komite, işçi temsilcileri, işveren temsilcileri, hükümet yetkilileri ve bağımsız uzmanlardan oluşuyor. Bu nedenle alınacak kararlar, işçi, işveren ve ekonomi açısından büyük öneme sahip olacak.

Zam Oranlarına İlişkin Tartışmalar

Asgari ücret zammıyla ilgili belirlenecek oranlar, işçi sendikaları, işverenler ve ekonomistler arasında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Her kesimin farklı beklentileri ve argümanları bulunuyor. İşçi temsilcileri, geçim şartlarının iyileştirilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesini talep ederken, işverenler maliyetleri düşük tutma eğilimindeler. Ekonomistler ise enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir denge arayışında.

İşveren Desteği ve Zam Miktarı

2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarı, aynı zamanda işverenlere sağlanacak desteklerle de ilgili olacak. Şu an için asgari ücret desteği yıl sonunda sona eriyor, ancak uzatma ihtimali bulunuyor. Eğer destek devam ederse, bu da asgari ücretin yükselmesine katkı sağlayabilir.