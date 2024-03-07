Son dakika: Emekli maaşlarına ek ödeme olacak! 5 gün içinde işlem yapılması gerekiyor!

Son dakika: Emekli maaşlarına ek ödeme olacak! 5 gün içinde işlem yapılması gerekiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2024 16:14

Son dakika haberleriyle birlikte emeklileri sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Emekli maaşlarına ek ödeme olacak ve bu fırsattan yararlanmak için işlemlerinizi 5 gün içinde yapmanız gerekiyor.

Emekliye Ek Ödeme Veren Bankalar

Emekliye ek ödeme sağlayan birçok banka, emeklilerin maddi durumunu desteklemek amacıyla çeşitli avantajlar sunuyor. Ziraat Bankası, bu kapsamda 10 bin TL'ye kadar nakit avans imkanı sağlayarak emeklilere destek olacak.

Ziraat Bankası: Emekliye 10 Bin TL Nakit Avans

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel olarak 10 bin TL'ye kadar nakit avans imkanı sunuyor. Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için emekli müşterilerin banka şubelerine başvurmaları gerekiyor. 5 gün içinde işlem yapılması gereken bu fırsatı kaçırmamanız önem taşıyor.

Vakıfbank ve Halkbank: 5000 TL Nakit Avans Başvurusu

Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik olarak 5000 TL'ye kadar nakit avans başvurusu imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin banka şubelerine başvurarak detaylı bilgi alması gerekiyor.

Emekli olan bireylerin emekliye ek ödeme için bankalara başvurarak nakit avans alma imkanı bulunmaktadır. Bu sayede acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve maddi sıkıntılarınızı hafifletebilirsiniz.

Benzer Haberler
Hande Erçel, Mumbai'de Hande Erçel, Mumbai'de
Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...' Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'
Cumhurbaşkanı Onayı Verdi! Emekliler Ödemeler Alacak! IBAN Numarasına Yatacak Cumhurbaşkanı Onayı Verdi! Emekliler Ödemeler Alacak! IBAN Numarasına Yatacak
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! Banka Açıkladı Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! Banka Açıkladı
Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı! Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı!
Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat masasına yattı! Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat masasına yattı!
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
  • 07-03-2024 10:31

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu:
  • 05-03-2024 11:19

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu: "Onun adına..."

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
  • 02-03-2024 10:15

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...
  • 06-03-2024 10:57

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'
  • 07-03-2024 13:13

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'