Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı mı? Açıklama Geldi

Somer Şef MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı? Kovulduğu iddiaları sonrası Somer Sivrioğlu'ndan stüdyodan paylaşım geldi: "Evimizdeyiz, başladık."

Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı mı? Açıklama Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2025 13:46

Somer Şef MasterChef’ten Ayrıldı mı? Sessizliği Bozdu: “Evimizdeyiz, Başladık”

MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya üzerinden net bir yanıt verdi. Boykot çağrılarına destek verdiği öne sürülen ünlü şefin, Acun Medya tarafından programdan çıkarıldığı iddiası magazin gündemini salladı.

Kovulduğu İddia Edildi

2 Nisan tarihinde işlettiği restoranın kapısına astığı “Sorry. We are closed” yazısı, sosyal medyada boykota destek olarak yorumlandı. Bu paylaşım sonrası kulislerde Somer Şef’in MasterChef Türkiye'den kovulduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle programın yeni sezon çekimlerinin yaklaştığı şu günlerde bu söylenti, büyük merak uyandırdı.

Somer Şef’ten İlk Açıklama Geldi

Gözler ünlü şefin açıklamasına çevrilmişken, Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından stüdyodan bir fotoğraf paylaşarak iddialara yanıt verdi. Paylaşımında “Evimizdeyiz, başladık” ifadelerine yer veren Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimlerine başladığını duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte, Somer Şef’in programa devam ettiği kesinleşti. Böylece hem sevenlerinin içi rahatladı hem de ayrılık iddiaları sona erdi.

Acun Medya’dan Açıklama Gelmedi

Öte yandan, Acun Medya cephesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Somer Şef’in yaptığı paylaşım, hem programın hem de jüri kadrosunun planlandığı gibi devam ettiğini gösterdi.

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