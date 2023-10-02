Advert

Simge Sağın transparan sahne kıyafeti ile adeta ateş etti

Popüler sanatçı Simge Sağın, son konserindeki cesur kıyafet tercihiyle sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının bu dikkat çekici tercihi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Simge Sağın transparan sahne kıyafeti ile adeta ateş etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 18:57

Simge Sağın, Şaşırtıcı Sahne Kıyafetiyle Gündeme Geldi! Popüler sanatçı Simge Sağın, son konserindeki cesur kıyafet tercihiyle sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının bu dikkat çekici tercihi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Simge Sağın'ın Cesur Sahne Performansı

Son zamanların popüler isimlerinden Simge, son konserindeki dikkat çekici kıyafetiyle adından söz ettirdi. İşte Simge'nin bu cesur sahne görünümü...

Kıyafet Seçimiyle Gözleri Üzerine Çeken Simge

Ünlü sanatçı Simge Sağın, konserlerdeki cesur kıyafet tercihleriyle göz dolduruyor. Her sahne performansında özgün tarzıyla ön plana çıkan sanatçı, son konserinde de tarzıyla gündemdeki yerini aldı.

"Aşkın Olayım" Şarkısıyla Zirvede

Galatasaray taraftarları tarafından Icardi ile birlikte anılan "Aşkın Olayım" şarkısı, Simge'yi son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından biri yaptı. Bu başarıyla sıkça magazin gündeminde yer bulan sanatçının bu konserdeki tercihi de büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Trend Olan Kıyafet

41 yaşındaki Simge Sağın, son konserinde tercih ettiği transparan kostümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu cesur kıyafetiyle birçok fotoğraf paylaşan sanatçı, konser karelerini Instagram hesabından hayranlarına sundu.

Simge'nin bu paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü ve birçok olumlu yorum aldı.

Benzer Haberler
Sağlıklı beslenme takıntısı olanlar dikkat! Sağlığınızı çok daha fazla tehdit ediyor Sağlıklı beslenme takıntısı olanlar dikkat! Sağlığınızı çok daha fazla tehdit ediyor
Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçı Nasuh'u Dilek Taşı dizisine dahil oldu Muhteşem Yüzyıl'ın Matrakçı Nasuh'u Dilek Taşı dizisine dahil oldu
2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler 2023 KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı: İşte Yapılacak İşlemler
Elon Musk'ın babası bile Tesla'ya binmiyor! Elon Musk'ın babası bile Tesla'ya binmiyor! "Benim arabam daha güzel"
iPhone 15 Kullanıcıları Şokta: Şarj ve Isınma Sorunu! iPhone 15 Kullanıcıları Şokta: Şarj ve Isınma Sorunu!
Ev hayali kuranların beklediği haber geldi! 1.20 faiz oranıyla konut kredisi başvuru tarihi ve şartlar belli oluyor Ev hayali kuranların beklediği haber geldi! 1.20 faiz oranıyla konut kredisi başvuru tarihi ve şartlar belli oluyor
ÇOK OKUNANLAR
AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

Kas yapayım derken hayatınızdan olmayın! O takviyeler ölüm saçıyor
  • 28-09-2023 15:38

Kas yapayım derken hayatınızdan olmayın! O takviyeler ölüm saçıyor

Reyting Sonuçları 1 Ekim 2023 pazar dizi reytingleri açıklandı
  • 02-10-2023 11:09

Reyting Sonuçları 1 Ekim 2023 pazar dizi reytingleri açıklandı