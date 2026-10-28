Sibel Can’a Şok Çağrı: “9 Milyonluk Arabamızı İade Etsin!”

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın yıllardır gündemde olan lüks cip davası yeniden konuşulmaya başlandı. 2012 yılında satın aldığı otomobil nedeniyle dolandırıldığını öne süren şarkıcı ile aracı satan firmanın sahibi Mehmet Çelik arasındaki anlaşmazlık henüz sona ermiş değil. Bu kez açıklama yapan Çelik aracın kendilerine iade edilmesini istedi. Üstelik otomobilin günümüzdeki değerinin yaklaşık 9 milyon liraya ulaştığını da söyledi.

Firma Sahibinden Sibel Can’a Çağrı

Show Haber’e konuşan Mehmet Çelik Sibel Can’ın satın aldığı aracı kendilerine teslim etmesi gerektiğini savundu. Çelik otomobilin iade edilmesi durumunda şarkıcıya ödeme yapılacağını belirtti.

Yıllar önce başlayan anlaşmazlığın hâlâ devam etmesi, davayı yeniden gündeme taşıdı. Çelik yargı sürecinde yaşanan gelişmelere de değinerek ilk derece mahkemesindeki kararın kendi lehine olduğunu istinaf aşamasında ise araçlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı yönünde karar verildiğini öne sürdü.

9 Milyon Liralık Araç Tartışması

Mehmet Çelik’in açıklamasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de otomobilin bugünkü değeri oldu. Çelik söz konusu aracın 2021 yılında başka bir kişiye satıldığını ve günümüzde yaklaşık 9 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

Ancak araçla ilgili iddialar ve tarafların haklılık konusundaki görüşleri birbirinden farklı. Bu nedenle davanın geçmişi kadar otomobilin kime ait olması gerektiği konusundaki tartışma da önemini koruyor.

Sibel Can’ın Avukatından Farklı Açıklama

Show Haber’in ulaştığı Sibel Can’ın avukatı ise müvekkilinin bilirkişi raporlarına dayanarak davayı kazandığını belirtti. Avukat şirketin ikinci el bir aracı sıfır gibi sattığı iddiasını gündeme getirerek dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaati bulunmadığını savundu.

Çelik ise kendisine verilen dört yıllık hapis cezasının istinafta bozulduğunu ve yargılamanın devam ettiğini söyledi. Böylece tarafların açıklamaları arasındaki görüş ayrılığı bir kez daha ortaya çıktı. Dosyadaki hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ve aracın iadesi konusunda nasıl bir karar verileceği merak ediliyor.