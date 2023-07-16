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SGK'dan kadınlara müthiş destek ödemesi! 26300 TL hesaplara yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadınları ilgilendiren destek ödemesi hakkında bir açıklama yapmıştır.

SGK'dan kadınlara müthiş destek ödemesi! 26300 TL hesaplara yatacak
Yayın Tarihi : 2023-07-16 12:18

26300 TL hesaplara yatacak! SGK'dan kadınlara müthiş destek ödemesi-  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadınları ilgilendiren destek ödemesi hakkında bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamaya göre, 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olan kadın çalışanlara doğum sonrası emzirme ödeneği sağlanacak ve aynı zamanda anne baba olan ailelere de destek ödemeleri yapılacaktır.

SGK, 2021 yılında 115 milyon 984 bin 712 TL tutarında emzirme ödeneği sağlamış ve Ocak-Temmuz döneminde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği hesaplara yatırmıştır.

Bu ödenek, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından verilirken, kamudaki çalışanlara ise ilgili kurumlar tarafından verilmektedir.

Emzirme ödeneği, her bir çocuk için doğum anında (canlı doğum) geçerli olan ve SGK tarafından belirlenen tarife üzerinden verilir. 2020 yılı için bu tutar 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL ve 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneği talep edilmesi için hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Ayrıca, emzirme ödeneği almayan kadınlara da SGK tarafından toplu ödeme olarak 26.300 TL ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Kurum, ödemelerini 2023 yılında da sürdüreceğini resmi olarak açıklamıştır.

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