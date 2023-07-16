SGK resmen az önce açıkladı! O kişilerin emekli aylıkları kesilecek! Bunu yapan avucunu yalar!

O kişilerin emekli aylıkları kesilecek! Bunu yapan avucunu yalar! SGK resmen az önce açıkladı- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelinde yeni çalışma ve denetlemeleri sürdürerek ülkenin sosyal güvenlik sistemini yönetmektedir. Her ay 15,3 milyon kişiye emekli maaşı ödemesi yaparak milyonlarca sigortalının sosyal güvencesini sağlamaktadır.

SGK, sağlık harcamalarından diğer ödemelere kadar çeşitli faaliyetlerle milyonlarca vatandaşın faydalanabileceği birçok hizmet sunmaktadır. Son dönemlerde SGK'nın bütçe sorunları yaşadığı belirtilirken, yeni denetimler de başlatılmıştır.

SGK'nın geliri, çalışanlar adına yatırılan sigorta primleri üzerinden oluşurken, gider kalemleri oldukça fazladır. En yüksek gider kalemi emekli aylıkları oluştururken, EYT düzenlemesiyle birlikte emekli maaşı alan vatandaş sayısında yaklaşık 2 milyona yakın bir artış olduğu ve SGK bütçesinin daraldığı belirtilmektedir.

Bütçeyle yapılması gereken aylık ödemeler arasında denge sağlandığından dolayı SGK, özellikle haksız yere maaş alan kişilere yönelik denetimleri sıkılaştırmış ve ihbarları daha titizlikle değerlendirmektedir.

SGK'dan haksız yere emekli aylığı alan kişilerin en sık başvurduğu yöntem sahte boşanma davalarıdır. Özellikle kadınlar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan aylıkları alabilmek için kağıt üzerinde eşlerinden boşanma sürecini taklit etmekte ve resmiyette boşandıkları eşleriyle aile birliği içinde yaşamaya devam etmektedir. Bu şekilde SGK, ödememesi gereken emekli aylıklarını ödeme durumunda kalabilmektedir.

Bu sahte boşanma durumlarının tespiti SGK için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Ancak 4.387 kişinin sahte boşanma eylemiyle SGK'dan haksız yere maaş aldıklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtilmektedir.

SGK mevzuatına göre, bir emeklinin vefat etmesi durumunda aylığın yüzde 75'i eşine kalmaktadır. Vefat eden emeklinin aylık alma şartlarını taşıyan çocuğu varsa, yüzde 75'lik kısmın yüzde 25'i çocuğa verilmekte ve annenin maaşı düşmektedir.

Sahte boşanma yoluyla haksız yere emekli maaşı alan kişilere yasal işlemler yapılmaktadır. Tespit edilen sahte boşanma durumlarıyla emekli maaşı almaya başlayan kişilerin, aldıkları tüm emekli maaşları yasal faiziyle birlikte taksitsiz bir şekilde peşin olarak geri istenmektedir.