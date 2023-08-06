SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR kapsamındaki çalışanlara müjdeli bir haber verdi. Sigorta girişi bulunan bireylere toplamda 26.580 TL tutarında bir toplu para ödemesi yapılacak. SGK, 2021 yılında toplamda 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği sağlayarak, bu ödeneği SSK, 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR sigortalılarına sunarken, kamu sektöründeki çalışanlara ise ilgili kurumlar tarafından ödenmektedir. 2022 yılında Ocak ile Temmuz ayları arasında 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747 bin 507 TL tutarında emzirme ödeneği yapıldı. Bu destek, yeni anne ve babalara maddi anlamda destek olmayı amaçlamaktadır.

Emzirme ödeneği, sigortalı kadınların doğum yapmaları durumunda veya sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapmaları durumunda sigortalı erkeklere ödenen bir destektir. Hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a'lı) ve kendi hesaplarına çalışanlar (4/b'li) bu ödeneği alabilirken, kamu sektöründe görev yapanlara bu ödenek verilmez.

Bu çerçevede, doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere 316 TL destek sağlanmaktadır. SGK, 2020 yılında 108 milyon 652 bin 664 TL, 2021 yılında ise 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu yıl ise Ocak ve Temmuz ayları arasında 291.649 rapor doğrultusunda 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği dağıtılmıştır.

Emzirme ödeneğine hak kazanmak için, sigortalı kadınların veya sigortalı olmayan eşlerinin doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kollarına prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, prim veya prim borcu bulunmaması da zorunludur. Emzirme ödeneği için ayrıca talep dilekçesi verme gerekliliği ortadan kaldırılmıştır, bu nedenle ödemeler otomatik olarak gerçekleştirildi.