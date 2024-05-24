SEYYANEN ZAM Olacak mı? Açıklama Yapıldı! Emeklilerin Beklediği Karar Açıklandı!

SEYYANEN ZAM Olacak mı? Açıklama Yapıldı! Emeklilerin Beklediği Karar Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2024 12:21

Milyonlarca emekli, alım güçlerini koruyabilmek için enflasyon zammına odaklanırken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un uyarıları ve beklentileri sektörde yankı buluyor. Emeklilerin geçim derdi, sadece tatil planlarından çok daha fazlasını içeriyor. Peki, enflasyon zammı ne kadar olacak ve emeklilerin beklentileri ne yönde şekilleniyor?

Emekli Aylıklarında Değer Kaybı ve Beklentiler

Emekliler, aylık gelirlerinin değer kaybıyla mücadele ediyorlar. Özellikle son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, emekli aylıklarının erimesine yol açtı. Ocak ayından Nisan'a kadar olan süreçte, emekli aylıklarındaki değer kaybı net bir şekilde ortaya konuyor. Bu durum, emeklilerin ekonomik olarak daha zor bir dönem yaşadığını gösteriyor.

Seyyanen Artış ve Memur Emeklileri Arasındaki Adaletsizlik

Erdursun'un vurguladığı gibi, memur emeklileri ile diğer emekli grupları arasındaki adaletsizlik gözler önüne seriliyor. Memur emeklilerine yapılan seyyanen artışın, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılmamış olması, sistemin dengesizliğini gözler önüne seriyor. Bu adaletsizlik, emekliler arasında haklı bir rahatsızlığa neden oluyor.

Beklentiler ve Talepler

Emekliler, enflasyon zammı konusunda yüksek beklentilere sahip. Özellikle, yaşanan yüksek enflasyon ortamında, emekli aylıklarının alım gücünü koruyacak düzeyde bir artış talep ediyorlar. Erdursun'un ifade ettiği gibi, emeklilerin beklentisi sadece oransal bir artış değil, aynı zamanda enflasyon farkının da eklenmesi yönünde.

Asgari Ücrete İyileştirme ve Vergi Muafiyeti Talebi

Asgari ücrete yapılacak iyileştirmenin önemi, emekliler tarafından da vurgulanıyor. Ancak sadece artış değil, bu artışın vergi muafiyetiyle desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu şekilde, emeklilerin ve asgari ücretle geçimini sağlayan kesimlerin daha adil bir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

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