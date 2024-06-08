SEYYANEN ZAM GELDİ! Emekli Maaşlarını Alanlar Müjdeler Geldi! Bugün Onaylandı!

Emekliler, geçtiğimiz beş aylık dönemde yüzde 22,72 olarak gerçekleşen enflasyon oranının ardından Temmuz ayındaki maaş zamlarının netleşmesi için Haziran ayı enflasyon oranını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada emeklilerin adil bir zam beklediğini vurguladı. Ergün, daha önce verilmemiş olan 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranını göz önünde bulundurarak, emeklilerin en az 15 bin liralık seyyanen zam talep ettiğini dile getirdi.

Ergün, seyyanen zam beklentilerinin her zaman devam ettiğini, çünkü yüzdeli artışların eşitsizliği daha da derinleştirdiğini ifade etti. Ülkenin ekonomik büyümesine rağmen emekli maaşlarının TÜFE’ye endeksli olmasından dolayı bu büyümeden pay alamadıklarını belirten Ergün, adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Ergün, memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zammın emekli keseneği kapsamına alınmadığını, alınsaydı memur emeklilerine de yansıyacağını belirtti. Bu yanlışın düzeltilmesi halinde, bu zam işçi ve memur emeklilerine de yansıtılacak ve hak edilen bir fark doğacağını ifade etti. Ergün, hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı hem de daha önce emekliye verilmemiş olan 8.077 liralık seyyanen zammı göz önüne aldıklarında, hak edilen seyyanen zam miktarının 12 bin lira civarında olduğunu belirtti.

Emeklilerin Satın Alma Gücünde Büyük Kayıp

Ergün, emeklilerin satın alma gücünde yaşadığı kayıpları da hesaba katarak, geçen yılın 8.077 lirasının bu yıl aynı değeri taşımadığını ifade etti. Emeklilerin seyyanen zam beklentisinin bu nedenle 15 bin lira olduğunu belirten Ergün, bu rakamın hem adaletin sağlanması hem de emeklilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Emekli maaşlarının yalnızca enflasyon oranına endeksli artışlarla belirlenmesinin yeterli olmadığını ifade eden Ergün, hükümetin emeklilere yönelik adil ve sürdürülebilir bir zam politikası oluşturması gerektiğini söyledi. Bu zam politikası, emeklilerin yaşam standartlarını koruyabilmeleri ve ekonomik büyümeden pay alabilmeleri için gereklidir.

Aylık Bağlama Oranında Dönüşüm Zamanı

Ergün, mevcut aylık bağlama oranı sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ve bu sistemin yoksul emekliler yarattığını belirtti. Aylık bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 35’lere kadar düştüğünü vurgulayan Ergün, bu durumun emekliler için ciddi bir kayıp anlamına geldiğini ifade etti. Bu parametrelerin acilen değiştirilmesi gerektiğini savunan Ergün, emeklilerin hak ettikleri maaşları alabilmeleri için sistemin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Emeklilerin aylık bağlama oranının düşük olması, emekli maaşlarının da düşük olmasına neden oluyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını düşürüyor ve geçim sıkıntısı çekmelerine yol açıyor. Ergün, aylık bağlama oranının tekrar yüzde 70 seviyelerine çıkarılması gerektiğini belirterek, bu şekilde emeklilerin daha adil bir maaş alabileceklerini ifade etti.