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Gecce Magazin Haberleri

'Seversin'e sürpriz konuk!

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi Seversin, yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi, eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Seversin'e sürpriz konuk!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-08-2022 18:36

Seversin’in 3 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 10’uncu bölümüne canlandırdığı karakterler ile her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Bülent Polat konuk oluyor. Polat dizide, Asya ve Tolga’nın rol aldığı Aşk Girdabı dizisinin senaristi Sefa Oran karakterine hayat verecek.

Asya ve Tolga kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken kendilerini bir aşk krizinin içinde bulacak. Sevilen ikili Sefa Oran’ı sevgilisine kavuşturabilecek mi? Tüm bu olaylar yaşanırken dizinin geleceği ne olacak?

Seversin yeni bölümleri ile her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

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