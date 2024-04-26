Milli Savunma Bakanlığı 1829 İşçi Alımı için Başvuru Süreci Başladı: İşkur Üzerinden Başvuru Detayları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde toplamda 1829 işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. İşkur aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşkur'un internet sitesi üzerinden yapılacak başvuru işlemleri, detaylı bir şekilde duyuruldu.

Başvuru Detayları:

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, 1829 işçi alımı için başvurular 24 Nisan ile 29 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru süreci için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci Adımları: