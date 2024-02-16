Serra Arıtürk'ün yeni tekli şarkısı yayında

Sözü ve müziği Serra Arıtürk’e ait şarkının düzenlemesi, son zamanlarda Kum ile yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Luca Fritz’e ait. Süheyl Atay ve Orkun Tunç prodüktörlüğünde, Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı; basit ancak anlamı yoğun sözleriyle ve sanatçının vazgeçilmez enstrümanı olan gitar aranjmanlarının hakim olduğu, 90lara ait grunge hissiyatının pop müziğine yansıması olan özgün ve yalın sound’u ile dikkat çekiyor.

Serra Arıtürk'ün yeni tekli şarkısı yayında
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-02-2024 11:17

 

Beni Al’da alternatif pop müziğin, indie ve soft punk türleriyle buluştuğu noktada ortaya çıkan sound, Amerikan pop-rock müziğine göz kırpıyor. Bu parçada enstrümantal elementler ve yalınlık ön planda, şarkının sanatçı tarafından gitar ile bestelendiği demo haline büyük ölçüde sadık kalınmış. Sözlerin taşıdığı anlaşılma arzusu; bestenin harmonik formunun hissettirdiği umut duygusu ve gitarların liderlik ettiği sound’un taşıdığı özgür ruh ile bütünleşiyor ve dinleyiciye yalnız olmadığını hissettiriyor.

 

Küçük Oda (Eren Yıldırım, Elifnaz Öngören, Kağan Tekkaya, Ömer Deniz Pınar)   prodüksiyonu olan Beni Al video klibinde, kendine söz geçirmeye çalışan; çareleri tükenmiş olsa da bir umut arayışında olan genç bir kadın, gerek estetiği gerek duygusu itibariyle minimal bir sinematik anlayışla izleyiciyle buluşuyor. Kağan Tekkaya’ya ait fotoğraflarda, bu genç kadının en filtresiz hali sergileniyor.

 

Yukarılardan çağırıyolar

Kal de bana

Sebebim ol çünkü

Gitmem için çok var

 

Hayatın zorlukların karşısında, kendimizi o kadar küçük hissederiz ki bazen; artık mücadele etmeye gücümüz yetmeyecekmiş gibi gelir. İşte böyle zamanlarda, günümüz şartlarında her zamankinden daha çok aradığımız yalnızlığı paylaşmak, birine yaslanmak ve kaygısızca güven duymak isteriz. Uzun zaman sonra rahat bir nefes almak gibi..

Biri bizi her şeyden gitmekten alıkoysun, devam etmek için sebep olsun..

 

Beni al kat yalnızlığına

Beni alet et arsızlığına