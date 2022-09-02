Serkan Çayoğlu: Özge benim tam tersim!

Özge Gürel ile Almanya'da nikah masasına oturup, İtalya'da düğün yapan Serkan Çayoğlu, Alem dergisine yedi yıllık ilişkileri ve evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda meslektaş oldukları eşiyle çok farklı olduklarını belirten 35 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı: