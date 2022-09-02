  • 07 EYLÜL Çarşamba 10:44
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Serkan Çayoğlu: Özge benim tam tersim!

35 yaşındaki Serkan Çayoğlu, yedi yıldır hayatında olan kendisi gibi oyuncu eşiyle zıt karakterleri hakkında konuştu.

Serkan Çayoğlu: Özge benim tam tersim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2022 12:44

Özge Gürel ile Almanya'da nikah masasına oturup, İtalya'da düğün yapan Serkan Çayoğlu, Alem dergisine yedi yıllık ilişkileri ve evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda meslektaş oldukları eşiyle çok farklı olduklarını belirten 35 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı:

"Gecce uyumak bilmiyor, sabahları çocuk gibi mutsuz uyanıyor. Korku filmlerine bayılıyor ama yarısını gözleri kapalı izliyor, sonra gecce korkudan bütün ışıkları yakıyor. Rutinleri sevmiyor, plan yaparken sıkılıyor. Aslında benim tam tersim."

Burcu Biricik set çıkışı görüntülendi: "Çok yorgunum.."
Zor günler geçirmişti... Özgü Namal'ın özlenen gülümsemesi