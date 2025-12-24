Sefo ve Demet Akalın’a "Yerinde Dur" İçin Bir Geccede İki Ödül

Sefo ve Demet Akalın'ın hit şarkısı "Yerinde Dur", 370 milyon dinlenmeyi aşarak iki ayrı törende "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. İşte 2025'in en büyük müzik olayının detayları.

Sefo ve Demet Akalın’a
Yayın Tarihi : 24-12-2025 12:16

Yayınlandığı ilk günden itibaren müzik listelerini altüst eden Sefo ve Demet Akalın iş birliği "Yerinde Dur", başarılarını iki büyük ödülle taçlandırdı. Dijital platformlarda rekor kıran şarkı, dün gece düzenlenen iki ayrı törende de "Yılın Şarkısı" seçilerek 2025 yılına damgasını vurduğunu tescilledi.

370 Milyonluk Dev Başarı

"Yerinde Dur", sadece bir düet olmanın ötesine geçerek küresel bir hit haline geldi. Şarkının güncel başarı tablosu ise göz kamaştırıcı:

  • Dinlenme/İzlenme: Toplamda 370 Milyonu aşan rakamlar.

  • Dijital Liderlik: Spotify, Apple Music, YouTube ve TikTok listelerinin zirvesi.

  • Global Etki: Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa viral listelerinde uzun süre kalmayı başardı.

Bir Gecede İki Ödül Birden

İkili, dün gece düzenlenen törenlerde sahneye çıkarak "Yılın Şarkısı" ödüllerini kucakladı:

  1. Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği Ödülleri

  2. Yılın Mimar Sinanları Ödül Töreni

En Anlamlı Sahne: Çocuklarla Birlikte Söylediler

Gecenin en duygusal ve dikkat çeken anı, down sendromlu çocuklar yararına düzenlenen Mutluluğun Adresi töreninde yaşandı. Sefo ve Demet Akalın, "Yerinde Dur" şarkısını sahneye davet ettikleri çocuklarla birlikte seslendirerek salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

