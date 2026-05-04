Seda Sayan’dan Eleştirilere Tokat Gibi Yanıt: "Ben Gecekondu Çocuğuyum!"

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Seda Sayan, kendisine yönelik "Güçlü kadınsın, ahkam kesmek kolay" eleştirilerine adeta ders niteliğinde bir yanıt verdi. Geçmişine ve başarı basamaklarını nasıl tırmandığına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, bugünkü konumuna tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini vurguladı.

"Ben Gecekondu Çocuğuyum"

Başarısının ardındaki zorlu süreci anlatan Seda Sayan, hayatın kendisine altın tepside sunulmadığını hatırlattı. Çocukluk yıllarındaki imkansızlıklara değinen Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyle güçlü doğmadım ki! Ben gecekondu çocuğuyum. Biz ekmek alamıyorduk biliyor musunuz? Ben tırnaklarımla kazıya kazıya, kimseye sırtımı dayamadan geldim buralara."

"Her Şeyi Kendim Kazandım"

Kimsenin desteği olmadan, tamamen kendi emeğiyle yükseldiğinin altını çizen sanatçı, bağımsızlığına olan vurgusunu sürdürdü. Bugüne kadar maddi veya manevi olarak kimseden minnet almadığını belirten Sayan, özgüven dolu bir meydan okumada bulundu:

"Bugüne kadar hiç kimse çıkıp 'bu kadına şunu aldım, bunu yaptım' diyemez. Her şeyi kendim yaptım, kendim kazandım. Öyle güçlü bir kadınım ki; her şeyimi alın, sıfırdan başlayayım, aynısını bir daha yaparım."

Sıfırdan Başlama Gücü

Seda Sayan’ın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Sıfırdan başlasam yine yaparım" diyerek azmini ortaya koyan sanatçı, başarısının sadece maddi imkanlarla değil, karakteri ve çalışkanlığıyla ilgili olduğunu bir kez daha kanıtladı.