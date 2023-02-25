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Gecce Magazin Haberleri

Seda Sayan: Lütfen yardımlara devam edelim!

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten kameralara yansıdı. Sayan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler hakkında, "Bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yardımlar azalmış buradan da tekrar sesleniyorum lütfen yardımlarınıza devam edin" diye konuştu.

Seda Sayan: Lütfen yardımlara devam edelim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2023 13:21

Seda Sayan, önceki gün Etiler'de Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Mağazadan el ele çıkan ikili ayaküstü muhabirlerin sorularına cevap verdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çok üzgün olduğunu anlatan Sayan, "Annemin birkaç isteği vardı, onu halletmek için geldik. Nasıl olabilirim ki hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız önemli olan bu. Yardımlar azalmış buradan da tekrar sesleniyorum, lütfen yardımlarınıza devam edin. İlk günden itibaren elimden geleni yaptım, 99 depreminde de ben zaten enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta temel ihtiyaç su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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