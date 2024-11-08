Şebnem Demir’den İzmir Bayraklı’da yeni şube

İstanbul’un birçok semtinde şubeleri bulunan ve sağlık turizminde adından söz ettiren Şebnem Demir, plastik cerrahiden saç ekimine, medikal estetikten getata kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Açılışta konuşan Demir, hedefinin 81 ilde 81 şube açarak kadınlara istihdam sağlamak ve onların ekonomik olarak daha güçlü olmalarına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddet konusunda da hassasiyetini dile getiren Demir, “Bu sorunun çözümünü sadece klavye üzerinden tartışarak değil, birbirimize destek olarak bulabiliriz. Herkes imkanları doğrultusunda hemcinslerine destek olmalı ve yollarına ışık tutmalı. Böylece toplumda bir kelebek etkisi yaratabiliriz” dedi. Demir’in bu vizyonu, hem sosyal sorumluluk anlayışı hem de kadınlara destek olma misyonu ile dikkat çekti.