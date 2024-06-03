Şebnem Demir podyuma çıktı

Şebnem Demir podyuma çıktı
KADIN
Yayın Tarihi : 03-06-2024 17:11

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, ünlü il insanı Şebnem Demir Fashion tv ve Deha Derneği’nin moda ve müzik ödülleri gecesinde podyuma çıktı. Birbirinden ünlü sanatçıların kendi kategorilerinde ödül aldığı gecede, ünlü modacı Mehmet Köymenin defilesine çıkan Şebnem Demir podyumda adeta değme modellere taş çıkardı. Sosyal sorumluluk kapsamında postunda yer aldığını söyleyen Demir, bu gecenin geliriyle Hatay, Maraş gibi depremden etkilenmiş illerimize yeni doğan üniteleri kuruluyor ve erken doğan bebeklere yaşam hakkı sunuluyor. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde her zaman zevkle yer alacağım dedi.

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