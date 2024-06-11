Bebeklerle uzun seyahatte nelere dikkat edilmeli?

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, bebeğinizle sağlıklı bir seyahat için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu, alınacak bu basit önlemlerle keyifli ve sağlıklı bir tatil yolculuğuna güvenle çıkabileceğinizi belirtiyor. Prof. Dr. Aziz Polat, bebeğinizle sağlıklı bir seyahat için ihmale gelmez kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bebeğiniz en az iki aylık olmalı!

Öncelikle bebeğiniz en az 2 aylık olmalı. Doktor muayenesinden geçmeli ve seyahate engel durum olmadığı onaylanmalıdır. İkinci ay aşıları yapılmış olursa bir çok enfeksiyona karşı koruması başlamış olur. Ayrıca beslenmesi ve uykusu düzene girmiş olmalıdır. Yeterli kilo alımı sağlanmışsa, gaz, kolik, kusma, reflü gibi sorunları yoksa yolculukta ve tatilde rahat edersiniz.

Sıcak ve serin havadan koruyun!

Bebeğinizi sıcak ve serin havadan korumalısınız. Bebekler çok sıkı ve kalın giydirilmemelidir. İdeal olanı büyüklerden bir kat fazla giymesidir. Giysiler bol, pamuklu, ter emebilen, hava alabilen, yumuşak kumaşlardan seçilmelidir. Seyahat edeceğiniz ortam sıcaklığı 20-22 derece olabilir. Çok sıcakta bebeklerde sıvı kaybı, sıcak çarpması, bilinç kaybı olabilir. Klima açılması durumunda bebeğinizin üstüne soğuk havanın gelmemesine dikkat edilmelidir.

Yolculukta sık sık emzirin

Seyahat aracı uçak, tren, otobüs veya özel araç olabilir. Uçak yolculuğunda küçük bebeklerde kulak ağrısı ve huzursuzluk görülebilir. Bebeği sık sık emzirmek ve beslemek faydalı olacaktır. Otobüs yolculuğunda bebeğinin üstü fazla örtülmemeli, güneşe maruz bırakılmamalıdır. Bazı çocuklarda araç tutması nedeniyle kusma görülebilir. Bu geçici bir durum olup az ve sık beslenme yapabilirsiniz.

Güvenlik tedbirlerini mutlaka alın!

Kendi özel aracınızla tatile gidecekseniz öncelikle güvenlikle ilgili tedbirleri almalısınız. Anne ve bebek arka koltukta olmalıdır. Bebek için kilosuna uygun çocuk koltuğu olmalıdır. Bir yaşa kadar çocuklar arkaya bakacak şekilde yatırılmalıdır. Emniyet kemerleri takılı olmalıdır. Araba çocuk kilidi aktif olmalıdır. Arabanın arka kısmını daraltacak eşyalar bagaja konmalıdır. Çocuğu meşgul edecek oyuncaklar bulundurulabilir.

Araçta güneşe maruz kalmamasına özen gösterin!

Prof. Dr. Aziz Polat “Bebeğiniz/çocuğunuz araç içinde güneşe maruz kalmamalı, camlar kapalı olarak asla yalnız bırakılmamalıdır. Camlar kapalı iken arabanın iç sıcaklığı çok fazla arttığından sıcak çarpmasına hatta ölüme yol açabilir” uyarısında bulunuyor.

Bezini sık değiştirin!

Çocuğun bezi sık değiştirilmelidir ve pişik önleyici krem sürülmelidir. Aksi takdirde çok kolay pişik ve mantar enfeksiyonu olabilir. İdrar rengi ve miktarından bebeğinizin sağlıklı beslenip beslenemediğini anlayabilirsiniz. Bebek günde 5-6 kez, açık sarı renkli idrar yapıyorsa sıvı alımı iyi, koyu sarı ve az miktarda yapıyorsa sıvı alımı yetersiz demektir. Yaz aylarında sıvı kaybı artacağı için sık beslenmeli ve bol su içirilmelidir.

Temizliğe azami özen gösterin!

Mikroplar sıcak ve nemli ortamlarda kolayca çoğalıp enfeksiyona sebep olurlar. Bebeği emzirmeden önce veya mama hazırlamadan önce eller yıkanmalı, bu mümkün olamıyorsa ıslak mendille iyice silinmelidir. Biberon ve emzikler önceden iyice temizlenmiş olmalıdır. Mama evde termosa konmuş olan kaynatılmış sudan hazırlanmalıdır. Bebeğin bezi değiştirildikten sonra da eller temizlenmelidir.

Mümkünse iki-üç saatte bir mola verin!

Sıcakta bozulma ihtimali olan gıdalar tüketilmemelidir. Mümkünse iki-üç saatte bir mola verilmelidir. Bu hem sürücü hem de yolcular için sağlıklı olacaktır. Mola verilen yerlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Hijyeninden emin olmadığınız yiyeceklerden uzak tutun!

Anne ve babalar yolda yedikleri gıdalardan dolayı hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal olabilirler. Bebeklerde de ağız yoluyla bulaşan bakteri ve virüsler ishale yol açabilir. Bebeğin kakası sulu, mukuslu bazen kanlı olabilir. İshal olan bebekler kolayca dehidrasyona (aşırı sıvı kaybı) girebilir. Halsizlik, emme azlığı, baygınlık, çok uyuma olursa doktora başvurmanız gereklidir.

Yanınızda ilaç çantası bulundurun!

Prof. Dr. Aziz Polat “Bebekli/çocuklu ailelerin yanında ilaç çantası olmalıdır. Çantaya hekime danışarak ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, çocuklara uygun güneş kremi, pişik ve alerji kremleri, ateş ölçer, yara bandı, soğuk buz torbası konulmalıdır” diyor.