'Şam’Piyonlar'a görkemli gala

“Aile ve Satranç İç İçe”

Filmin yapımcısı Polat Yağcı, galada yaptığı konuşmada, projenin detaylarına değindi:

“Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatan, izleyenlere satranç hakkında çok şey öğretecek bir yapım ortaya çıktı. Kadro, senaryo ve müzikler birleşince film bambaşka bir hâle geldi.”

Ünlü İsimler Seslendirme Kadrosunda

Başrol oyuncularından Murat Yıldırım, Türkiye’nin ilk reel-animasyon filmi olma özelliğini taşıyan bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu film dünyada satrançla ilgili yapılan ilk animasyon filmi olma özelliği de taşıyor. Seslendirme kadrosunda Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz ve Kubilay Aka gibi değerli isimler var. Onların katkıları filmi çok daha yukarıya taşıdı.”



Büşra Pekin ise filmin yalnızca çocuklar için değil, tüm ailelere hitap ettiğini vurguladı:

“Uzun zamandır bu günü bekliyorduk. Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi.”



“Satrançla Tanışmaya Vesile Olacak”

Filmin usta oyuncularından Erdal Özyağcılar, Şam’Piyonlar filminin çocukları ekran başından kaldırarak satrançla tanıştırmayı hedeflediğini belirtti:

“Bizi izleyen çocuklar artık ellerini o akıllı telefonlardan çekip satranç oynamaya başlasınlar. İnşallah bu film böyle bir başlangıca vesile olur.”

Ezo Sunal da projede yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi:

“Babamı Erdal abi, abimi Murat canlandırdı. Büşra ile çalışmak çok keyifliydi. Çocuklardan ilham alıyorum ve bu projede de onların enerjisi hissediliyor.”

“Satranç Sevgisi Aşılayacak”

Filmin genç oyuncusu Mert Ege Ak, bu projede yer almanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi:

“Bu benim rol aldığım ilk çocuk filmi. Filmi izleyenler satranca daha çok ilgi duyacaktır.”

Şam’Piyonlar - Satrancın Gizemli Taşları, özgün hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve benzersiz görselliğiyle Türk sinema tarihinde iz bırakmaya hazırlanıyor. Film, ailelere hem keyifli bir zaman vaat ediyor hem de satranç sevgisini aşılamayı hedefliyor.