Ramazan'a doğal detoksla girin, zorlanmayın

Yıl boyu sürekli vücudumuzu yemeklerle yoruyoruz. Ramazan’da ise, gündüzü yemek yemeden geçiriyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken, bazı kişiler için bu dönem zorlayıcı olabilir. Ramazan öncesinde doğal detoks yaparak, bu döneme daha sağlıklı ve hazır bir şekilde girmek isteyenler için çok önemli bir fırsat var. 26-27 ve 29 Şubat’ta yılın en önemli hacamat günlerinden biri olarak biliniyor. Bu yöntem sayesinde, “Ramazan beni sarsıyor”, “Ramazan’ın ilk günlerinde zorlanıyorum”, “Ramazan’da sinirli oluyorum”, “Ramazan’a tam odaklanamıyorum.” diyenler için ideal bir çözüm olabilir.

Doğal detoks olan hacamatın bugünlerde yapılmasının önemini değerlendiren Dr. Mehmet Portakal, vücudu arındırmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmanın Ramazan ayında yaşanan zorlukları hafifletebileceğini belirtiyor. Hacamat gibi doğal yöntemlerle vücudu temizleyerek, dolaşımı düzenleyerek ve metabolizmayı hızlandırarak Ramazan’a hazırlık yapmanın önemine dikkat çekiyor.

UZMANLARIN TAVSİYESİ: RUHSAL FİZİKSEL ZİHİNSEL DENGE İÇİN HACAMAT

Ramazan öncesinde kendini sarsılmış, zorlanmış, sinirli veya odaklanamamış hissedenler için doğal detoksun önemi büyük. Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından biri olan hacamat güvenilir ellerde şifa kaynağı oluyor. Vücuttaki toksinleri temizleyerek, ruhsal ve fiziksel dengeyi sağlayarak Ramazan ayına daha hazır ve sağlıklı girmenin yolunu açıyor.

Ramazan’ın yaklaştığı bu dönemde, kendinizi daha iyi hissetmek ve bu özel ayın getirdiği manevi değerlerden tam anlamıyla faydalanmak için hacamat çok önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayın hareketlerine göre, toksik maddelerin cilt yüzeyine en yakın olduğu zamanlarda yaptırmak daha etkili olduğu biliniyor. Bütünsel sağlığın önemi konusunda çalışmaların özellikle pandemiyle arttığını belirten Dr. Mehmet Portakal, “Koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğu ve bizim geçmişten gelen ve unutulmaya yüz tutmuş kadim bağlarımızı daha iyi anlamaya başladık. Pandemiyle birlikte temizliğin aslında bizim kendi öğretimiz olduğu, sorunlarla başa çıkmanın geleneksel şifa hazinelerini hayatımızın parçası yapmayı ve modern yaşamın ortaya çıkardığı sorunlarının önemli bir bölümünün aslında kendimize dönerek azaltabileceğimizi gördük. Hacamat da kadim öğretilerimizden biri. Hayatımızı ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan dengeleyecek önemli bir araç. Ramazan ayıyla birlikte her yıl 11 ayda şaşıran dengemizi yeniden sağlıyoruz. Ancak, dengeyi kurduk derken ayın sonu geliyor. Bu yıl böyle olmaması için vücudumuzu dengeleyecek doğal detoks hacamat ile Ramazan’a daha hazırlıklı girerek farkı görmenizi tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.