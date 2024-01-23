PTT ve 2 Kamu Bankası, Aylık Ödeme Olmayan Yeni Bir Kampanya Başlattı, 67000 TL Emekliye Müjde

PTT Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başlatılan Yeni emekli kampanyasında emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlara gelir belgesiz olarak verilen kredi limitlerinde yükselme meydana geldi. son dakika haberi ile birlikte yapılan yeni açıklamalarda PTT Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan yeni Kredi ödemelerinde 67.000 TL kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için banka müşterisi olmanız halinde sizlere bu Kredi 24 ay vadeli olarak gelir belgesiz ödenecektir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve emeklilere verilen maaş zamları ile birlikte nakit sıkıntısı yaşayan tüm emeklilere bankalar uzun vadelerde ödeyebilecekleri krediler hazırlarken düşük faizlerle diğer bankalar ile birlikte karşılaştırma yaptığımız zaman daha uygun kredi seçenekleri karşımıza çıkıyor.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için PTT şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve bireysel kredi kullanabileceksiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar PTT üzerinden yapılacakları başvurularda aktif Bank aracılığı ile birlikte emekli kredisi kullanabilecek 24 ay vadeli 67.000 lira krediye hesaba yatırabilecek. PTT üzerinden aynı zamanda Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak da emekli kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına göndererek bu Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları da kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara hem banka şubeleri üzerinden emekli kredileri ödemektedir ve ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de nakit alabilmektedirler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış oldukları bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm bireysel müşteriler için uygun faizlerle kredileri hesaplarına yatırır ve aynı zamanda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de sizlere uzun vadelerde destek vermektedir.