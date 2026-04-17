Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti! Popstar üçüncüsü Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti
Yayın Tarihi : 17-04-2026 10:48

Türk müzik dünyası, bugün akşam saatlerinde gelen acı bir haberle sarsıldı. Popstar Türkiye yarışmasıyla gönüllerde taht kuran ve son dönemde çıkardığı parçalarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Rıza Tamer, Bodrum’daki evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Bodrum'daki Evinde Aniden Fenalaştı

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Rıza Tamer, iddialara göre rutin ilaçlarını aldıktan sonra dinlenmek için uzandığı sırada fenalaştı. Yaşadığı bulantı sonrası solunum sıkıntısı çekmeye başlayan sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tamer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının basın danışmanı, acı haberi büyük bir üzüntüyle doğrulayarak, "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" ifadelerini kullandı.

Popstar Yarışmasıyla Parlayan Bir Yıldız

Aslen Kahramanmaraşlı olan Rıza Tamer, müzik yolculuğuna İstanbul’da devam etme kararı almış ve Türkiye onu ilk kez Popstar Türkiye’nin ikinci sezonuyla tanımıştı. Yarışma boyunca sergilediği güçlü vokal performansı ve sahne enerjisiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tamer, finali üçüncülükle tamamlamıştı. Müzik kariyerine çeşitli single çalışmaları ve sahne performanslarıyla devam eden sanatçı, sektördeki aktifliğini hiç kaybetmedi.

"Benden Sonra" İle Yeniden Zirvedeydi

Son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden dinleyicilerinin karşısına çıkan Rıza Tamer, özellikle genç kuşak tarafından yoğun ilgi görüyordu. Şarkının derin sözleri ve sanatçının kendine has yorumu, onun müzikal olgunluğunu bir kez daha kanıtlamıştı. 30'lu yaşlarının sonunda hayata veda eden Tamer'in ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

